Di María mostra al PSG el camí per tombar el Madrid

El Reial Madrid va deixar una pobra imatge a París després d'encaixar la primera derrota de la temporada (2-0) en el partit inaugural de la fase de grups de la Lliga de Campions, un duel decidit amb un doblet de l'exmadridista Di María abans de la primera part, quan els blancs van passar els seus pitjors moments.

El Parc dels Prínceps va ser la primera prova seriosa per al Reial Madrid de Zidane i la va suspendre amb rotunditat. Ni tan sols va aconseguir afegir emoció a un partit que va evidenciar les mancances defensives del 13 vegades campió d'Europa. Tant Carvajal com Varane van ser un autèntic regal per als francesos, que van jugar com van voler.

El Madrid va patir la seva primera derrota en el seu cinquè partit del curs, en el qual li van anul·lar dos gols i el primer amb entitat, i va demostrar que la seva plantilla ni és llarga ni està ben confeccionada. Gairebé sense centrecampistes disponibles i amb una àmplia llista d'absències, Zidane no va saber tocar la tecla que canviés el decorat amb el marcador en contra.

Els blancs van jugar amb una desesperació inusitada i amb la impaciència que hauria d'haver evitat la seva enorme experiència. Entre l'exsevillista Sarabia i el senegalès Guanya Gueye, el domini del PSG va ser total a la sala de màquines. I quan el marcador va donar la mà als francesos, la possessió es va convertir en el seu millor aliat.



L'Atlètic de Madrid va empatar (2-2) amb el Juventus, amb un gol de Stefan Savic i un altre d'Héctor Herrera al minut 90 del partit, contrarestant les dianes visitants de Juan Cuadrado i de Blaise Matuidi en un duel que va pujar decibels quan expirava el cronòmetre.