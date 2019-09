PSG i Madrid se citen a París en un duel molt marcat per les baixes

El París Saint-Germain i el Reial Madrid, sempre aspirants a tot, inicien el camí a la Lliga de Campions amb un duel estel·lar al Parc dels Prínceps, un dur examen inicial per a dos grans projectes marcats per les absències (21.00, Movistar Liga de Campeones). Futbolistes com Sergio Ramos, Luka Modric o Isco al Reial Madrid i sense el trident d'or que va aconseguir mantenir després d'un estiu d'incertesa en el PSG, Neymar-Mbappé-Cavani es perdran la cita per diversos motius de lesions o sancions.

La continuïtat en bons resultats i mantenir un nivell de joc és el que necessita l'equip de Zinedine Zidane. No vol repetir el seu irregular inici en Lliga i marca en vermell una setmana gran amb París i Sevilla com a ciutats per canviar el rumb definitivament i tornar a il·lusionar al madridisme. Avui també es juga l'Atlètic-Juventus.