L'Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida d'aquest diumenge a Fontajau (18.30) té tots els ingredients per assegurar una magnífica entrada a Fontajau. Però a pesar d'haver-hi un títol en joc, d'haver-lo de guanyar contra l'etern rival, i de tenir la primera oportunitat per veure en directe, a casa, la millor plantilla de la història de l'Uni, a hores d'ara només s'han venut poc més d'un miler d'entrades. El club va decretar, com explica el president Cayetano Pérez, que aquest duel fos jornada econòmica «per ajudar a cobrir el pressupost per anar a l'Eurolliga» i per això tothom paga, també els abonats. Pérez llança aquest missatge: «Necessitem que l'afició s'engresqui amb la Supercopa i vingui a Fontajau», convençut que encara s'hi és a temps.

El president de l'Uni està satisfet per la demanda d'abonaments (ja se n'han despatxat 1.500 i es pot arribar als 2.200, que és la xifra que el club s'havia proposat), però en canvi no amaga cert desencís veient la poca expectació per la Supercopa. Els socis paguen 8 euros, i la resta de públic, 20. Cayetano adverteix que «aquesta temporada serà molt complicat trobar invitacions per anar a veure els partits perquè aquesta política de regalar entrades l'hem d'anar aparcant. Si volem valorar el producte, hem de saber que té un preu». A més va reiterar que «a diferència del futbol, aquí els únic ingressos que tenim arriben a travès de patrocinadors, institucions i aficionats».

L'Uni va tenir el curs passat poc més d'un milió d'euros de pressupost i, ara, per poder anar a l'Eurolliga, l'augmenta un 30%, aproximadament. Aquests números encara no estan del tot coberts i, en part, aconseguir-ho depèn de tenir una bona resposta a la Supercopa. El president de l'Spar Citylift assegura que «cada temporada hem intentat fer un bon equip i aquest any hem tornat a construir-ne un de molt competitiu perquè la gent gaudeixi de l'espectacle a Fontajau, però també necessitem que l'afició no falli». Ara per ara el club no es pot plantejar trobar una substituta de Núria Martínez, que estarà mig any de baixa per lesió. «La seva pèrdua és un problema gros, però no estem en capacitat per plantejar-nos dur un altre reforç», assegura.

L'equip d'Èric Surís, per tant, afrontarà la Supercopa amb tres baixes de pes perquè tampoc tindrà Sykes ni Petrovic, dos dels fitxatges estel·lars de l'estiu. La nord-americana hauria de saber demà si va convocada amb la selecció al Campionat d'Amèrica. Petrovic, per la seva banda, s'està recuperant d'una operació i el club no té encara data d'incorporació, tot i que no es creu que sigui abans de finals de novembre.