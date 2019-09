Mitsubishi AM94 Motor acompanya la quarta Cursa de la Dona de Figueres

L'empresa AM94 Motor, concessionària oficial Mitsubishi, patrocina enguany la quarta edició de la Cursa de la Dona Vila de Figueres. Aquest dimecres, a les instal·laccions de l'avinguda Fages de Climent, AM94 ha presentat els dos models de la marca japonesa que acompanyaran les participants en el seu recorregut per la ciutat. Cristina Capallera, representant de l'empresa, ha estat l'encarregada de mostrar els dos turismes, sensibles amb el medi ambient, com són l'Outlander PHEV híbrid endollable i l'Eclipse Cross. Capallera ha compartit l'acte amb les organitzadores de la prova, amb la presidenta del Grup Iris, Lídia Albert, al capdavant.

La celebració de la quarta Cursa de la Dona de Figueres, prevista pel 10 de novembre, coincidirà amb la convocatòria electoral espanyola. Aquest fet ha provocat que el Grup Iris, la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament tinguin damunt la taula algunes possibles modificacions de la prova per a "evitar interferències" i que "en cap cas, la cursa pugui entorpir el lliure accés als col·legis electorals", segons han confirmat fonts municipals. Aquesta incidència és especialment delicada en el cas de la sortida habitual des del carrer Nou, on hi ha el col·legi de la Fundació Clerch i Nicolau.