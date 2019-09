Un gol de Rodrigo i les aturades de Cillessen donen el triomf al València

El València va donar resposta a la crisi esportiva i institucional que arrossega, culminada amb el canvi de Marcelino per Celades a la banqueta, amb una victòria de prestigi a Stamford Bridge. Un gol de Rodrigo va ser clau, però també les aturades del porter Jasper Cillessen i un penal fallat per Ross Barkley.

Els valencians, envaïts per l'embolic institucional que els envolta, es van oblidar dels seus problemes i es van fer amb la primera victòria a la fase de grups de la Lliga de Campions, davant d'un rival directe per la classificació. Va ser un exercici de supervivència rematat amb el gol de Rodrigo, a un quart del final, que el Chelsea no va saber neutralitzar.