Gerard Garrido és el relleu d'Òscar Álvarez a la banqueta del Llagostera

La passada va ser una setmana ben moguda a Llagostera. Marxava Òscar Álvarez, qui s'havia passat nou temporades al club, fent de jugador i també membre del cos tècnic. Era la mà dreta d'Oriol Alsina. La possibilitat de marxar al València i fer de segon d'Albert Celades l'havia seduït. Tant, que, tot i rumiar-s'ho de valent, acabaria decidint que el millor era fer les maletes tot tancant una etapa que l'havia dut a viure situacions de tota mena. Sense ell, quedava un buit que s'ha cobert en ben pocs dies. El Llagostera ha tornat a completar el seu staff i ho ha fet amb una persona de casa. Es tracta de Gerard Garrido, fins fa quatre dies al capdavant del juvenil B.

«Estic content amb aquesta decisió. He tingut opcions de portar algú amb més experiència, gent que fins i tot ha entrenat en àmbit professional. Però he decidit apostar per algú de la casa. Ho vaig fer amb el Lluís Carrillo, primer, i després amb el mateix Òscar Álvarez. Crec que és una bona elecció», explica Alsina, qui justifica la seva tria. «És una persona amb una gran dedicació al futbol. Té bons coneixements, està del tot predisposat. Té un bon caràcter i s'adaptarà molt bé al cos tècnic. És humil, prudent, arriba amb il·lusió». Ha treballat en equips com ara el Palamós, La Jonquera i també l'Ordino.