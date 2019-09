Comença el futbol femení a Vilatenim

Dissabte es va celebrar el primer partit de la història de la Unió Esportiva Figueres Femení al Municipal de Vilatenim, on les jugadores de Quim Cruset van protagonitzar la posada de llarg de la nova secció del conjunt figuerenc.

Més enllà del resultat, on les locals van caure per 0-5 davant un rival de més entitat com l'equip gironí, l'ambient festiu i el suport a les jugadores va deixar de banda el resultat esportiu per convertir Vilatenim en una festa del futbol femení.

«Em vaig emportar una grata sorpresa amb la gent que hi havia. Dissabte es va presentar el primer equip femení, però tindrem un total de tres equips comptant els de base», comentava el president del club, Narcís Bardalet, que va insistir en la necessitat de donar importància al futbol femení, una idea que està exposant des de la campanya electoral fins a l'actualitat: «El futbol femení és una realitat social, està de moda i nosaltres volem potenciar-lo. El Figueres ha d'estar obert a les necessitats de la societat i ja té un equip femení», valorava Bardalet després de l'estrena.

Consolidar el femení



Amb l'equip femení en marxa, la junta de la UE Figueres busca estabilitzar i consolidar la proposta perquè no esdevingui una situació puntual, sinó que perduri en el temps per potenciar el futbol femení a l'Alt Empordà. «No estrenem el primer equip femení perquè duri un any. Comencem un camí tots plegats i nosaltres el volem tirar endavant de forma compromesa», explica Narcís Bardalet, que, a més, explica com el teixit empresarial figuerenc s'ha ofert per esponsoritzar l'equip: «Ens hem emportat una grata sorpresa, amb molts espònsors que ens han demanat patrocinar l'equip femení. El Figueres no pot viure d'esquena a una realitat social», comentava el president.

Dissabte es va donar el tret de sortida al futbol femení a Vilatenim, una proposta que de ben segur servirà per visibilitzar, una mica més, el mateix futbol que juguen homes i dones.