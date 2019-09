Carles Coto, nou jugador de la U.E. Figueres

La Unió Esportiva Figueres ha presentat Carles Coto per reforçar l'equip, convertint-se en la dissetena incorporació dels unionistes, amb contracte per una temporada i una clàusula de sortida amb valor econòmic determinat. El club figuerenc completa, de moment, una plantilla remodelada de dalt a baix respecte al curs passat que comptarà amb els serveis de l'extrem, que arriba a Vilatenim lliure després de coronar-se campió de la Segona Divisió grega amb el Volos FC.

Coto ha estat entrenant sota les ordres de Xavi Agustí durant tota la pretemporada: «He començat des del principi amb l'equip i ja he assumit l'adaptació. Conec perfectament l'entrenador, el grup i la manera de jugar», ha comentat Coto que després de signar amb els unionistes queda pendent la data del seu debut, i és que falta que la Federació grega i la FIFA resolguin el trànsfer internacional.

«Són el meu estadi, el meu club i els meus colors. Hem tingut un inici de lliga difícil. Tenim un equip jove, en aquestes categories pot passar factura i intentaré fer la meva feina», ha valorat l'extrem figuerenc sobre l'inici dels unionistes aquesta temporada.

El gerent de la U.E. Figueres, Javi Salamero, ha valorat molt positivament l'arribada de Coto a l'equip: «Per tenir el nivell de maduresa que requereix la categoria necessitem un jugador del seu perfil. Té una bona capacitat de desequilibri, domina l'última passada i la finalització. És un luxe tenir-lo a la plantilla».

La porta oberta a més moviments



Tal com va explicar el club fa setmanes, es buscaran oportunitats al mercat per reforçar l'equip, deixant la porta oberta a més novetats: «Farem qualsevol esforç que puguem per millorar la qualitat de la plantilla i no podem dir que estigui tancada. En funció de rendiments, sensacions, comportaments i actituds, es millorarà tot el que sigui susceptible de fer-ho», ha valorat Javi Salamero en roda de premsa.

D'altra banda, Carlos Treviño no ha pogut participar en l'activitat normal del grup, i és que la seva demanda burocràtica va més enllà del tema esportiu i es preveu la resolució del tràmit a llarg termini. Respecte a César Bicker, la situació és diferent i el jugador no entraria, de moment, en els esquemes del grup si no es resol el tema administratiu.