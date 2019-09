Bicker i Treviño no han debutat amb el Figueres per problemes burocràtics

Dos dels fitxatges d'aquest estiu del Figueres encara no han pogut debutar per problemes burocràtics. Es tracta de l'uruguaià César Bicker i del mexicà Carlos Treviño, que estan pendents de rebre el visat de treball per poder tenir el número d'identitat d'estranger (NIE) i tramitar la seva fitxa. Bicker, de 26 anys, va arribar el juliol passat procedent del Rocha FC, després que el tècnic, Xavi Agustí, i el gerent, Javi Salamero, el veiessin destacar al Training Camp Barcelona Costa Brava 2019, que es va fer al Nou Estadi de Palamós. La seva idea és aprofitar aquest any a Vilatenim com a plataforma de llançament al futbol europeu, però de moment encara no té tots els papers a punt.

En la mateixa situació hi ha Carlos Treviño, un jugador mexicà que també té 26 anys i prové de l'Atlas. El club confia que en les properes setmanes tinguin tota la documentació resolta i puguin estar a disposició de Xavi Agustí.

La Unió, mentrestant, ultima l'arribada d'un últim reforç de nivell per intentar capgirar la mala dinàmica en aquest inici de lliga a Tercera. Carles Coto arriba a Vilatenim després de proclamar-se campió de la Segona Divisió de Grècia amb el seu equip, el Volos FC, amb el qual va aconseguir l'ascens a l'elit. L'extrem empordanès no va seguir al Volos i es trobava actualment a l'atur.

Abans de jugar a Grècia, Carles Coto, de 31 anys, havia celebrat el títol de Lliga del Grup I de Segona B amb el Rayo Majadahonda, amb el qual aconseguiria l'ascens a Segona A eliminant el Cartagena. Coto també va guanyar la Supercopa d'Uzbekhistan amb el Bunyodkor (2014) i la Lliga georgiana amb el Dinamo Tbilisi (2012-13). Al palmarès de l'empordanès també hi figura una Eurocopa sub-19 amb la selecció espanyola l'any 2007 al costat de jugadors com Parejo, San José, Sergio Asenjo o Isaac Becerra.