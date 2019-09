El Barça sobreviu a Dortmund

La imponent actuació de Marc André Ter Stegen, que va aturar un penal a Reus al minut 56 i va realitzar quatre intervencions de mèrit, va permetre al Barça sumar un punt a Dortmund (0-0), on el Borussia va merèixer la victòria en el retorn de Leo Messi.

Sense el porter alemany segurament l'equip blaugrana hauria perdut. Va ser el salvador d'un equip amb un futbol pla, que va ser de més a menys i que, paradoxalment, va tenir una ocasió al minut 93 per emportar-se el partit.

El Barça va basar de sortida el seu joc en atac en la possessió, a arriscar el mínim i a esbravar la sortida del rival, que empès per la grada semblava un equip anglès en els primers deu minuts. Però a poc a poc els de Valverde es van anar sentint més còmodes. El jove Ansu Fati, debutant a Europa, era protagonista des de la banda dreta i es van veure les primeres connexions entre Antoine Griezmann i Luis Suárez. Una rematada del francès, que va sortir a córner, i una altra de Piqué a la sortida d'un córner que no va trobar un segon rematador van ser els primers avisos del Barça davant un rival que patia molt des de la cantonada. Va aconseguir el control l'equip blaugrana abans del primer quart d'hora, però tenia més la pilota per defensar que per atacar.

Això sí, la millor ocasió abans del descans va ser a botes de Reus. Va rebre una passada de Sancho i només Ter Stegen va poder impedir el gol. El Dortmund va gaudir de dues arribades més, però sense perill. Llavors es va lesionar Jordi Alba. El seu lloc a la dreta el va ocupar Sergi Roberto, mentre que Semedo va canviar de banda. Amb Ansu Fati mesurant-se a Achraf el Barça va tenir més arribada, però l'única aproximació clara va ser per mitjà d'un servei de córner, que Griezmann va pentinar i no va trobar rematador al segon pal davant la intervenció de Hummels.

Després del pas pels vestidors, el Dortmund va creure en la victòria i els blaugrana van cedir la iniciativa. Van anar a remolc i només van rematar un cop a porteria. Va ser en una acció individual de Luis Suárez. Llavors va començar un monòleg del conjunt de casa. Tot va començar amb Sancho forçant un penal davant Semedo. El va xutar Reus però Ter Stegen li va encertar les intencions.

A mitja hora del final va entrar Leo Messi, que debutava aquesta temporada. També Rakitic. Però res aturava els de Favre. Brandt va xutar al travesser, abans que Ter Stegen salvés una rematada a boca de canó de Reus. Fins aquí va arribar el Dortmund, que es va apagar els últims minuts. Es va estirar el Barça i va tenir la pilota. Fins i tot va poder marcar en l'última jugada, però la defensa va rebutjar el xut de Messi just abans que l'àrbitre xiulés el final d'un partit ben gris dels de Valverde.



Jordi Alba, lesionat

La nota negativa la va protagonitzar Jordi Alba, que va lesionar-se a la primera meitat i va haver de ser substituït. El Barça va emetre un comunicat explicant que el jugador pateix unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Avui se li faran proves per conèixer quin és l'abast exacte d'aquesta dolència.