El nou València de Celades debuta a la Lliga de Campions al camp del Chelsea

El València inicia avui a Stamford Bridge la dotzena participació de la seva història a la Lliga de Campions contra un Chelsea que espera aprofitar-se dels dubtes que envolten el conjunt del Túria, encara commocionat pel relleu a la banqueta i la golejada encaixada al Camp Nou. Fa menys d'una setmana, el València era un club aparentment tranquil que venia de signar la seva primera victòria de la temporada davant el Mallorca i preparava el debut en competició europea davant el rival més exigent del seu grup juntament amb l'Ajax, amb el Lilla com a teòric rival més assequible. No obstant això, va explotar la bomba. Marcelino García i el club han decidit iniciar una nova etapa amb Albert Celades i Òscar Álvarez a la banqueta. Celades té les baixes de Piccini i Soler, lesionats, mentre que no ha convocat Sobrino, Vallejo i Mangala per decisió tècnica.

Per la seva banda, el Chelsea tampoc viu el seus millors dies, encara minvat per la sanció FIFA que li ha impedir fitxar nous jugadors. Tot i això, Frank Lampard, llegenda com a jugador que està fent els seus primers passos al club com a entrenador, ha sabut extreure el positiu d'un enorme problema donant confiança als joves. Kanté i Rudiger són baixa per lesió.