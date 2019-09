Amb Messi i Ansu Fati a Dortmund

La Champions s'estrena per la porta gran a Dortmund, a l'impressionant escenari del Signal Iduna Park, on Borussia Dortmund i FC Barcelona s'enfronten aquest vespre amb el dubte de l'argentí Leo Messi, que encara no ha jugat en aquesta temporada, però que ja té l'alta mèdica. Serà una bona prova de foc per als d'Ernesto Valverde, que s'han mostrat tan resolutius a casa com dubitatius quan juguen com a visitants, com es va ensenyar en els duels a Bilbao (1-0) o Pamplona (2-2).

El principal dubte és Messi. L'argentí ja té l'alta de la seva lesió al soli i ha participat en les dues últimes sessions amb l'equip, encara que difícilment Valverde arriscarà per fer-lo jugar d'entrada, després d'un mes i mig de baixa per una lesió en el soli de la qual va recaure en la meitat de la recuperació. Sense Messi, el Barça ha anat sobrevivint, i ha hagut d'anar improvisant alineacions en atac per les lesions de Luis Suárez (ja recuperat) i Dembélé (encara convalescent). La sort per al barcelonisme és que, d'aquesta manera, dos jugadors que no estaven a cap de les travesses -Carles Pérez i sobretot Ansu Fati- han emergit per oferir aire fresc a l'equip.

A Dortmund, el Barça ha de tenir molta cura davant el potencial de l'equip de Lucien Favre, on sobretot Paco Alcácer, exbarcelonista, tindrà moltes ganes de reivindicar-se i continuar amb la impressionant ratxa de deu gols en els últims vuit partits. Però també amb l'imponent escenari i amb el que s'infla el Borussia davant els seus aficionats. El Barça ho sap i li pot recordar la intensitat del Liverpool en aquella fatídica semifinal de Champions jugada a Anfield amb la qual es va acomiadar el curs passat d'Europa.

Contra els alemanys, i amb Messi com a principal dubte, Valverde podria tornar a comptar amb Sergi Roberto com a lateral o mantenir la defensa que va alinear davant el València amb Semedo per vigilar Sancho i Piqué, Lenglet i Jordi Alba; atès que Umtiti està de baixa per lesió. A la zona mitja, els tres elegits seran tota una declaració de principis per part de Valverde. En funció de si alinea una tripleta de tocadors o dona minuts a Vidal i Rakitic, que no estan tenint gaire protagonisme aquest any. Tot apunta al fet que Messi, si juga, ho faci uns minuts, no de titular, per la qual cosa Pérez tornaria a tenir una altra oportunitat i Griezmann i Suárez completarien l'onze.

Els alemanys són segons en la Bundesliga i en el seu últim partit van aclaparar el Bayer Leverkusen (4-0). Amb l'arribada d'Hummels, el Dortmund ha equilibrat molt l'eix defensiu. Juguen en 4-2-3-1; amb una línia de tres amb Sancho, un jove amb molt talent, Marco Reus i Brandt per l'esquerra. A davant, Alcácer és l'encarregat de fer gols.