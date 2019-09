L'Uni perd Núria Martínez per «cinc o sis mesos»

Funesta notícia per a l'Spar Citylift Girona, que no podrà comptar amb una de les seves peces més importants, Núria Martínez, fins ben entrada la segona meitat de la temporada. La veterana base haurà de passar pel quiròfan per culpa d'un «arrencament dels músculs isquiotibials» que la tindrà entre «cinc i sis mesos» apartada de l'equip.

El poc descans d'aquest estiu, en què Martínez ha competit molt amb la selecció espanyola sub-23, pot haver acabat passant factura a una jugadora de 35 anys que també veu com se li complica molt la possibilitat de jugar els Jocs Olímpics de Tòquio amb la modalitat de 3x3 (el preolímpic és el mes de març). La idea dels responsables de l'Spar Citylift Girona és «no fitxar» cap substituta per a Núria Martínez i comptar amb Laia Palau i Rosó Buch de bases mentre s'allargui el període de recuperació de la veterana base de Mataró. Les bases del GEiEG Uni, Núria Bagaria i Lauran Méndez, són dues opcions més amb les quals podrà comptar Èric Surís.