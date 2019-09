El Club Hoquei Figueres continua fent camí per consolidar-se a la ciutat

L'any 2009 es va recuperar l'hoquei a Figueres, una informació que ha passat desapercebuda per a molts durant una dècada on, en silenci, l'entitat presidida per Roger Ferré ha treballat de valent per consolidar aquest esport a la capital de l'Alt Empordà. El que va començar com una activitat a l'escola Carme Guasch i Darné, fa deu anys, ha evolucionat en un club esportiu que compta amb més de vuitanta jugadors i jugadores que practiquen l'hoquei a Figueres. «Actualment, la salut de l'entitat és bona, tot i que encara som joves com a club i tenim força marge de creixement», comenta el president del CH Figueres, Roger Ferré, que enguany va celebrar els primers deu anys del projecte.

En aquests moments, l'objectiu del club és consolidar el creixement de la base i «fer que l'hoquei sigui un esport reconegut a la ciutat», encara que la manca d'instal·lacions i d'entrenadors frenen lleugerament les expectatives. «Nosaltres no anirem al nou pavelló, encara que vam fer front comú amb altres entitats de la ciutat», exposa Ferré, que espera que es puguin «descongestionar» les hores d'ús del pavelló Rafael Mora i solucionar una demanda generalitzada més enllà de l'hoquei.



Tot passa per la base



Amb la temporada 2019/20, en marxa des de fa uns dies, el CH Figueres compta amb una base nombrosa i ben estructurada amb més de vuitanta integrants esglaonats per garantir la viabilitat i el creixement progressiu de la base. «Estem aconseguint tenir dos equips per categoria. No tenim res a envejar a altres clubs històrics de la província com el Jonquerenc, el Girona o el Lloret. Des de l'entitat, intentem mantenir-nos estables i cremar etapes», explica Ferré.

A llarg termini, el club pot arribar als cent vint nois i noies en totes les categories, una meta que es marca l'entitat en els pròxims cinc anys i que pot ser una realitat si el nou pavelló de la ciutat aconsegueix eixamplar els horaris d'entrenament i disponibilitat de les pistes.



La primera generació



Una mostra de la continuïtat que ha tingut el Club Hoquei Figueres és la primera generació que va posar-se els patins l'any 2009 i que continuen competint fins ara. «Els jugadors que van començar amb cinc anys, ara en tenen quinze», comenta Ferré sobre la progressió d'un grup que va marcar el camí per evolucionar, any rere any, fins a la situació actual. «Realment, ens agradaria organitzar algun esdeveniment especial per a aquest grup. Ells van ser els primers i voldríem premiar el seu compromís amb nosaltres», exposa el president del CH Figueres. Des de l'entitat, no es descarta posar en marxa el primer equip en els pròxims anys, encara que hi ha l'esperança que aquesta primera generació pugui arribar algun dia a tancar el cercle, formar part de l'equip sènior i completar una il·lusió sobre rodes, tota una vida jugant a hoquei.