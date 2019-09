El Bàsquet Girona supera els socis del curs passat i ja s'acosta al miler

El Bàsquet Girona ja ha superat els 700 socis que va tenir la temporada passada, coincidint amb l'estrena a la LEB Plata, i s'acosta al miler. La Lliga arrenca aquest cap de setmana a Fontajau (dissabte, 20.00) amb la visita del Menorca, en un partit on està prevista l'assistència de Marc Gasol. El president i màxim impulsor del club va guanyar diumenge a la Xina, amb la selecció espanyola, el seu segon Mundial de bàsquet i arrodoneix un 2019 inoblidable després d'haver triomfat també a l'NBA, amb els Raptors. Només Lamar Odom, que va guanyar l'anell amb els Lakers el 2010 i aquell mateix estiu es va penjar l'or al Mundial de Turquia, pot dir que ha fet una gesta igual.

Els socis podran recollir els carnets dijous o divendres, a l'oficina Fiatc de Girona, a l'avinguda Lluís Pericot, per tal d'evitar cues dissabte a Fontajau. Aquells aficionats que no puguin passar-hi, el tindran a la seva disposició al pavelló el dia del partit. El Bàsquet Girona es va proposar aquest estiu augmentar la massa social i, de moment, ho ha aconseguit, ja que ja va camí del miler d'abonats. Els preus són d'allò més populars: el carnet individual val 60 euros i permet veure tots els partits de Lliga i, en cas de classificar-s'hi, també els de play-off. Però a més hi ha nombroses ofertes per a parelles, famílies, menors d'edat i abonats de l'Uni Girona i el Girona FC, entre d'altres.

L'equip gironí arriba a l'estrena de la Lliga després d'haver destil·lat bones sensacions durant la pretemporada. El Girona es va plantar a la Final a 4 de la Lliga Catalana LEB, tot i que va caure a les semifinals contra el Pardinyes. Albert Sàbat ja s'ha erigit com el líder de l'equip dins i fora de la pista, i en els amistosos que s'han jugat fins ara homes com Hester, Sevillano, Moreno o Màxim Esteban també l'han acompanyat. Àlex Formento, que va acabar la temporada passada a la banqueta després de la destitució de Quim Costa, segueix d'entrenador, compaginant el càrrec amb el de director esportiu.

L'objectiu marcat pel club aquesta temporada és el de lluitar per pujar a LEB Or. Almenys això és el que Marc Gasol ha defensat aquest estiu. El club, que va néixer el 2014 com a escola de bàsquet, ha anat creixent fins arribar a tenir un equip sènior, estrenat fa tres cursos a la Lliga EBA i que l'any passat va arribar a LEB Plata. La propera estació és la LEB Or, tot i que el club també vol fer un pas endavant en l'aspecte social i millorar l'assistència a Fontajau. De fet aquest any s'obrirà la part del pavelló de davant de tribuna. Si el Bàsquet Girona va camí del miler de socis, ahir l'Spar Citylift va anunciar que ja ha arribat als 1.500 a dues setmanes per a l'inici d'una temporada que retornarà les gironines a la màxima competició continental, l'Eurolliga.