El Peralada agafa bones sensacions aconseguint el seu primer punt del curs

Millor un punt que res. El Peralada encara no té la solució que buscava amb la primera victòria, però comença a sumar. L'equip dirigit per Albert Carbó continua pecant amb errades puntuals, però la seva progressió a poc a poc va traient fruits. Els verd-i-blancs van empatar ahir contra el Castelldefels (1-1) en un duel obert a la segona part, que va acabar amb un dels àrbitres assistents com a principals per les molèsties que arrosegava Gonzales Moreno.

Malgrat conèixer l'objectiu, els xampanyers van tenir dificultats per combinar les jugades. Tot i frenar la sortida dels de Miguel Carrillo, no acabaven de sentir-se còmodes amb l'esfèrica. Ferrón va aprofitar una contra per connectar amb Ritxi, que va centrar una pilota al segon pal sense ningú que hi arribés per rematar-la. Medina també va provar de col·locar-la al cor de l'àrea, topant amb la defensa groga. Semblava que el gol local estava a prop, però el Peralada va fer-se un embolic. Una errada al darrere va ocasionar una oportunitat clara per als visitants amb un xut a l'exterior de la xarxa.

El Castelldefels va avançar-se al marcador amb una diana de Peke després d'una pèrdua dels verds-i-blancs al mig del camp. Amb el 0-1, calia com a mínim buscar l'empat. Medina va intentar sorprendre amb un cacau des de la banda dreta, que el porter Toni desviava a córner. Mentrestant, el conjunt groc pressionava per ampliar l'avantatge. Aroca va haver d'intervenir per aturar un xut de Padilla i abans del descans el visitant Gestí veia com el segon s'escapava per damunt del travesser.

El pas pels vestidors va anar bé per refrescar les idees. Carbó va recórrer als primers canvis fent entrar Pime per Ivan. L'aposta va sortir bé. I és que el davanter va marcar el gol de l'empat, després de rebre una assistència de Ferrón i guanyar l'esquena a la defensa. A partir d'aleshores, només calia mantenir el resultat. Amb el partit obert, Aroca va mostrar-se sòlid sota els tres pals. Medina va provar sort amb un xut massa creuat a l'esquerra.