Messi s'entrena amb el grup i pensa en el partit al camp del Borussia Dortmund

L'argentí Leo Messi, absent per lesió al soli des del passat 5 d'agost, va tornar ahir a entrenar-se amb l'equip, a dos dies de l'estrena del Barcelona en la Lliga de Campions a l'estadi del Borussia Dortmund. Segons va informar el club, Messi va participar en la sessió de recuperació dissenyada pel tècnic Ernesto Valverde després del partit de dissabte contra el València (5-2). A la vigília, el tècnic no va confirmar la presència de Leo Messi en l'estrena de la Champions, i és que enmig de la seva recuperació l'astre blaugrana va patir una recaiguda de la seva lesió al soli, un problema muscular que abans no havia patit.

En l'entrenament d'ahir, també hi va participar en una part de la sessió grupal Ousmane Dembélé, que està de baixa des que es va lesionar a San Mamés.

Contra el València, Valverde ja va recuperar Suárez, que feia un mes que estava lesionat i va reaparèixer amb dos gols. A la sessió d'ahir hi van participar Iñaki Peña, Morer, Chumi, Marqués i Carles Pérez del filial, així com Ansu Fati, la nova sensació blaugrana.