Márquez s'imposa en el seu duel amb Quartararo i Viñales acaba tercer

Maverick Viñales (Yamaha) va acabar tercer en el Gran Premi de San Marino, tretzena prova del Mundial de MotoGP. El pilot rosinc defensava la pole position aconseguida dissabte, però finalment va haver de comformar-se a quedar en el tercer lloc del podi per darrere Marc Márquez (Repsol Honda), primer, i Fabio Quartararo (Yamaha), segon. D'aquesta manera, Viñales aconsegueix el cinquè podi de l'any -segon consecutiu- i continua cinquè en el campionat.

Marc Márquez va aconseguir guanyar la seva setena cursa del campionat amb un valent avançament en l'última volta. Un avançament que va evitar el primer triomf d'una moto satèl·lit de Yamaha a MotoGP. Tot això, arrencant des de la cinquena posició. Així, el pilot de Cervera arriba a les 51 victòries a la categoria reina i a les 77 en el Mundial, i supera les 76 del britànic Miki Hailwood.

D'aquesta manera, fa un altre pas de gegant cap al sisè títol de campió de MotoGP. Sobretot després que el seu principal rival, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), acabés sisè. Ara, Márquez compta amb 93 punts de marge per davant el transalpí en la general.

Viñales va mantenir la primera posició en una sortida neta a Misano, i Márquez, que sortia cinquè després d'un toc amb Rossi (Yamaha) en la Q2 que va frustar el seu últim intent, va pujar fins la tercera plaça per posar-se a roda del francès Fabio Quartararo, que també havia aconseguit superar Pol Espargaró (KTM).

Tot i així, el de Roses només va poder mantenir el lideratge tres voltes, quan va arribar el francès per posar-se al capdavant i, en la següent volta, el de Cervera també el va pasar. Al mateix temps, els princiapls favorits del campionat, com Andrea Dovizioso, avançaven un Pol Espargaró que perdia diverses posicions després d'arrencar la cursa en segon lloc.

En la volta 16, la carrera es va acabar per a Àlex Rins (Suzuki), que se n'anava per terra, com abans havien fet Nakagami i Bagnaia. Amb la caiguda, Rins perdia l'oportunitat de consolidar-se en la tercera plaça de la classifiació general per davant Danilo Petrucci (Ducati).

El tram final de la prova va deixar un mà a mà entre Quartararo i Márquez, a qui se li acabaven les opcions per mirar de discutir-li el triomf. Ho va aconseguir en l'úlitma volta, i encara que el francès li va tornar l'avançament en el següent revolt, en el 8 el de Cervera va consolidar la seva superioritat i va creuar la línia de meta a gairebé un segon per davant el gal. Viñales va ser el tercer en veure la bandera de quadres, a una mica més d'un segon i mig del guanyador. Quart va ser Valentino Rossi i cinquè Franco Morbidelli (Yamaha).

Quant a la resta d'espanyols, Pol Espargaró, que partia segon, va acabar setè, just per davant de Joan Mir (Suzuki). A més, Aleix Espargaró (Sptilis), Tito Rabat (Ducati) i Jorge Lorenzo (Repsol Honda) van acabar entre el lloc 12 i el 14.



Arenas abandona en Moto3

El pilot gironí Albert Arenas, que arrencava des de la vuitena posició, no va poder acabar la cursa de Moto3 i va abandonar quan portaven 20 voltes de cursa. En aquesta categoria el poleman Tatsuki Suzuki va defensar la seva posició de privilegi per guanyar la cursa, mentre que Lorenzo Dalla Porta continua com a líder del Mundial. En Moto2, el guanyador va ser Augusto Fernández per davant Fabio Di Giannantonio i Álex Márquez. El petit dels germans Márquez continua com a líder del Mundial amb 26 punts de marge respecte a Fernández.