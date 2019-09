Espanya guanya el Mundial amb una exhibició contra l'Argentina

La selecció espanyola de bàsquet va tornar a tocar la glòria en conquerir el segon Mundial de la seva història després de completar una feina perfecta a tots els nivells per despatxar l'Argentina (75-95) i pujar de nou a l'olimp del bàsquet 13 anys després de fer-ho per primera vegada al Japó.

Igual que va passar en la final de Saitama de 2006, en aquella ocasió contra Grècia (70-47), Espanya es va exhibir en la batalla final per l'or amb una actuació fantàstica liderada per Ricky Rubio (20 punts), flamant MVP del Mundial, i Marc Gasol (14, 7 rebots i 7 assistències), inclosos ambdós en el quintet ideal del torneig.

Va ser el tancament somiat a un camí que es va iniciar fa gairebé dos anys, amb l'estrena de les incertes finestres FIBA. Dotze jugadors abracen la glòria a la Xina, però molts més van tirar de la selecció quan més fosc pintava el futur. Sergio Scariolo ho va reconèixer traient a pista en els últims minuts Quino Colom, Javi Beirán i el ripollenc Xavi Rabaseda, els únics que han viscut tot aquest llarg procés amb final feliç.

13 anys després d'aquella recordada semifinal al Japó, Espanya tornava a impedir la glòria a la selecció sud-americana. D'aquell dia repeteixen el capità Rudy Fernández i Marc Gasol, supervivents de la millor generació en la història del bàsquet espanyol. En el cas del pivot, completa un any inoblidable en què també va guanyar l'anell de l'NBA amb els Raptors. Tan sols Lamar Odom havia estat capaç de fer-ho en tota la història del bàsquet.

Després de batre Tunísia, Iran, Puerto Rico, Itàlia, Sèrbia, Polònia i Austràlia en aquest Mundial, l'albiceleste també es va sumar a la llista de víctimes. Es va estavellar una i altra vegada contra la defensa espanyola i qui més ho va patir va ser Luis Scola, el seu millor home en el torneig. L'Argentina ja perdia per 21 punts en el tercer quart quan el pivot va estrenar la seva anotació.

Espanya va tancar els cèrcols, va destrossar el seu rival en la batalla pel rebot (47-27) i va dominar tot el partit des d'una arrencada fulgurant (2-14). En atac tot fluïa i fins a sis jugadors de la campiona van aconseguir dobles dígits d'anotació. L'Argentina va amenaçar amb una reacció (13-14), però ja no va estar mai tan a prop en el marcador i en l'equador del segon quart ja mastegava la derrota (14-31).

Després del descans, Espanya va prémer encara més l'accelerador i va començar a fregar l'or després d'un '2 + 1' de Ricky (33-55). Però el caràcter argentí no entén de claudicacions i els jugadors van tirar d'orgull per somiar amb una remuntada gairebé impossible. Però el més a prop que va estar l'Argentina va ser el 56-68. Scariolo va parar el partit, va demanar temprança als seus jugadors i aquests van respondre amb saviesa, movent la pilota amb encert, repartint l'anotació i les jugades de mèrits, zero egoismes, un equip amb majúscules que ha sorprès tot el planeta quan fa dues setmanes no comptava en les travesses de gairebé ningú.

Una penetració de Llull va tenir gust de rematada a falta de dos minuts (70-90). Per fi van abaixar els braços els argentins i va poder assaborir Espanya el seu èxit sense angoixes. Es van abraçar els jugadors i per fi va somriure Scariolo, que també ha signat el doblet amb l'anell NBA.