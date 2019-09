El Peralada vol estrenar el caseller de victòries aprenent dels errors

La resiliència per al Peralada és la clau de tot. L'equip d'Albert Carbó no ha tingut l'inici de curs esperat, però és conscient que aquesta patacada només pot servir per alguna cosa: aprendre dels errors i mirar endavant amb la mateixa il·lusió de sempre. No hi ha temps per perdre. «La plantilla està forta mentalment per sumar els tres primers punts», assegura el tècnic empordanès abans de rebre aquesta tarda el Castelldefels al Municipal de Peralada (17.30 hores).

Els xampanyers tenen una nova oportunitat per demostrar de quina pasta estan fets davant la seva afició. «Aprenent dels errors comesos», això sí. «Ha arribat l'hora de tocar totes les tecles perquè tot es compensi. En els últims partits no hem ofert mala imatge, però no hem de buscar excuses, sinó solucions», explica Carbó. Tot i no tenir-ho fàcil contra un rival que ha sumat 6 punts dels 9 possibles, l'entrenador assegura que «tenim clar el partit que hem de fer. El Castelldefels és un equip que defensa molt bé a camp propi i genera perill al contraatac».

El partit d'avui s'emmarca dins d'una setmana exigent amb poc temps de recuperació, després de perdre dimecres passat al Feliu i Codina davant l'Horta (4-2). No obstant això «tothom està disponible al cent per cent» i seran baixa Víctor Bertomeu i Sergi Bas.