L'Uni es juga el seu primer títol del curs a la final de la Lliga Catalana

Arriba aviat, segurament massa aviat per als dos equips, però un títol és un títol i guanyar la Lliga Catalana és sempre un objectiu per a l'Spar Citylift Girona, que aquest migdia contra el Cadí a La Seu d'Urgell (12.00, Esport3) té el doble repte de guanyar en una de les pistes on més sol patir i, de passada, superar l'històric Universitari Barcelona com l'equip amb més lligues catalanes. Seria la vuitena, per set de l'UB, i la tercera consecutiva. «És un títol que sempre ens fa il·lusió guanyar, com hem fet en els últims anys, però no podem oblidar que estem en plena pretemporada, tot just en la segona setmana, i que la pista del Cadí és una de les més complicades de la Lliga», explica Èric Surís, que, com dijous contra el Montpeller a Palamós, no podrà comptar amb Núría Martínez, que té molèsties musculars, a banda de les ja conegudes absències de dues de les cares noves: Sonja Petrovic i Brittney Sykes.

Dijous, contra un rival d'Eurolliga amb moltes baixes com el Montpeller, l'Uni va saber superar amb solvència un test de molta exigència física per la capacitat atlètica de les rivals i, encara que Surís va parlar «d'anar avançant en la nostra preparació controlant les càrregues de minut en pista de cada jugadora», el partit d'avui serà un nou repte físic davant l'habitual bàsquet intens del Cadí. L'equip que continua entrenant Bernat Canut, amb la gironina Geo Bahí de capitana, ha perdut la seva gran referent de la temporada passada amb la marxa d'Andrea Vilaró al Perfumerías Avenida, però la presència de Yurena Díaz, Irati Etxarri o la mateixa Bahí són el contrapunt d'estabilitat en una plantilla a la qual s'han afegit la veterana pivot catalana Luci Pascua, la base del Sant Adrià Laura Peña i només estrangeres com Yoyo Nogic, Tinara Moore o la nord-americana Sydney Wiese, que està jugant a la WNBA amb Los Angeles Sparks i que encara no s'ha incorporat a l'equip pirinenc. Dijous, el Cadí va guanyar el seu primer partit de pretemporada a la pista del Toulose, 63-71 a la pròrroga, i de cara al d'avui, Bernat Canut admet que «arriba molt