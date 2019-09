El Girona queda fora de la final de la Lliga Catalana

El Bàsquet Girona no podrà lluitar aquesta tarda per la final de la Lliga Catalana LEB després de caure ahir al Barris Nord de Lleida davant del Pardinyes. L'equip d'Àlex Formento no va començar gens bé el partit (11-17 al final del primer quart), però es va refer i va arribar al descans perdent només d'un (38-39) i a la represa va aconseguir posar-se per davant. Als últims 10 minuts s'hi va entrar amb tot molt igualat (58-57) i quan tot feia pinta d'acabar en un cara o creu, el Pardinyes va acabar trencant el partit des de la línia de tres. Els lleidatans, que han pujat aquesta temporada a LEB Plata, jugaran avui contra el Prat, que va eliminar l'Hospitalet, en busca del títol.

El duel no deixava de ser un nou assaig de cares a l'inici de la lliga el proper cap de setmana, a Fontajau contra el Menorca. El Girona ha fet una bona evolució en la pretemporada però no podrà culminar-la amb un títol o, com a mínim, la possibilitat de disputar-lo. Ahir el duel va servir també per veure en acció el darrer fitxatge, Mor Niang.

El partit va arrencar amb força desencert per part dels dos equips. Tot i això, a partir de l'equador, els de Gerard Encuentra, amb Raul Lobaco (14 punts) com a arma principal, van trobar, des de la defensa i el perímetre, la fórmula per apoderar-se dels primers avantatges. La primera gran diferència arribava al minut 13 amb un 13-23 que obligava els gironins a reaccionar. Albert Sàbat (17 punts) en la direcció i Gerard Sevillano (18 punts) en l'execució agafaven el timó d'uns gironins que responien al tram final i deixaven un igualat 38-39 al descans.

La forta intensitat de sortida del Girona al tercer quart va ofegar el Pardinyes i va donar cert avantatge als de Formento. Manava el joc interior, amb Cosialls, Hester i Menno Dijkstra. Al darrer quart, amb el Girona entrant-hi dominant d'un, un parcial de 8-0 semblava definitiu fins que el Pardinyes, amb Davis i els triples de De Celis i Adrià Duch, va acabar canviant el signe d'un duel que es van acabar emportant els del Segrià, per 72-83.