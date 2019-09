Un solitari gol de Moha en el minut 41, poc abans del descans, ha estat suficient per a resoldre el partit entre el Banyoles i el Figueres d'aquesta jornada. Ambdós equips tenien gana de triomf, però els locals han estat més hàbils en defensa en un partit que ha tingut una segona part amb moltes interrupcions per faltes. Ambdós conjunts han acabat el matx amb un jugador menys per expulsions.