Èpic i històric triomf del Sarrià

No podia començar millor la històrica temporada del Sarrià en el seu debut a la Divisió d'Honor Plata. El conjunt entrenat per Salva Puig va aconseguir el seu primer triomf en la segona màxima divisió del handbol espanyol a la pista del Cajasur Còrdova (21-22). Va ser un triomf amb èpica, i és que la victòria va arribar quan faltaven 10 segons per al final gràcies a un gol de Roc Segarra, després que l'equip estigués més de sis minuts sense anotar i hagués desaprofitat un avantatge de dos gols.

Potser els nervis, potser la nova divisió, van jugar una mala passada als visitants en els primers minuts de joc. De fet, les coses no pintaven gaire bé per als interessos dels blaus passats els 10 primers minuts de joc (6-2). Però un partit d'handbol té 60 minuts, i després d'aquesta diferència de quatre gols a favor dels andalusos, els sarrianecs es van saber refer i van anar picant pedra per igualar el partit abans del descans (13-13).

La segona meitat va ser més igualada, però després del 16-15, en els 8 minuts de la represa, els locals no es van tornar a posar més per davant i van ser els de Puig que van portar la iniciativa en el marcador. No van deixar que els andalusos es posessin per davant, i van aconseguir tenir avantage d'un i dos gols fins a entrar en els últims 10 minuts. De fet, els visitants dominaven per dos gols (19-21) quan faltaven 6 minuts i mig per al final, però els locals van aconseguir empatar a 21 a poc més de dos minuts del final. Després de diferents atacs sense anotar per part dels dos equips i dos temps morts, un demanat per cada tècnic, va arribar l'èpica: el gol de Roc Segarra, quan faltaven 10 segons per al final del partit, que donava el primer triomf del Sarrià a la Divisió d'Honor Plata. El mateix Segarra, amb 5 gols, i Joan Portulàs, amb 6, van ser els màxims anotadors del conjunt blau.