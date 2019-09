L'Espanyol remunta en quatre minuts (1-2)

L'Espanyol va ser capaç de remuntar el gol de Ramis a Ipurua i endur-se una balsàmica victòria de terres guipuscoanes amb la qual a més s'enfonsa en la taula a un Eibar que encara no sap el que és guanyar i que es queda en llocs de descens amb un punt en el caseller després de quatre jornades de Lliga.

El partit va arrencar amb un Eibar molt reconeixible a Ipurua, pressionant a dalt, asfixiant la sortida de la pilota de l'Espanyol i portant pilotes a l'àrea des de les bandes.

Als visitants els costava molt treure la pilota controlada i es veien obligats a llançar pilotes llargues a la recerca dels seus davanters, tractant així de treure de sobre la pressió armera.

Malgrat tot, Calleri va tenir a les botes el primer en un malentès entre Arbilla i Dmitrovic, però no va poder finalitzar la jugada com a ell li hagués agradat.

L'error no va desanimar, però, a un Eibar que seguia a la seva, encara que sense rematades clares als incomptables centres des de la banda que seguien realitzant.

La primera meitat continuava amb el mateix guió passada la mitja hora de joc, amb un claríssim domini local però sense poder disparar entre els pals de la porteria perica.

Enrich va tenir una bona rematada de cap en el minut 40, però va anar per sobre de la porteria de Diego López, en la que va ser la primera ocasió armera del partit, tot i el domini i als pilotes penjades a l'àrea de l'Espanyol.

Així es va arribar al descans, i la represa va començar de forma similar a la primera meitat, amb l'Eibar arribant i centrant l'àrea sense gaire encert.

De tota manera, és cert que l'Espanyol va millorar una mica en aquests primers compassos de la represa, i el partit es va travar més, amb moltes imprecisions al centre del camp i poc joc vistós.

La pilota aturada podia ser una arma letal, i així ho va ser en el 58, quan Ramis va avançar els locals després pentinar al primer pal una pilota botat des de la part esquerra per Orellana.

L'Espanyol no trobava la reacció, perquè l'Eibar no desistia en l'afany de buscar el segon, cosa habitual en Mendilibar, que no és dels que es tanca enrere quan el seu equip va guanyant.

De fet, una passada en profunditat a l'esquena de la defensa avançada de l'Eibar el va aprofitar Ferreyra per batre Dmitrovic i anotar el primer gol del seu equip en el que va de Lliga.

Curiosament, els dos golejadors van haver de ser substituïts per sengles lesions.

No content amb l'empat, l'Espanyol va culminar la remuntada després d'una gran acció per l'esquerra de Pedrosa, després de la qual Granero només va haver d'empènyer la pilota en línia de gol.

Els de David Gallego aconseguien el que semblava impossible només deu minuts abans.

L'Eibar va poder disputar els últims tres minuts en superioritat numèrica després de l'expulsió de Naldo, però no va ser capaç d'aprofitar la situació.

Els locals ho van intentar fins al final, amb més cor que cap, però van veure com dos badades en tres minuts els robaven el somni d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada en el seu debut a Ipurua.