El Barça comença amb mal peu la Copa d'Europa d'handbol

El Barça va començar la fase de grups de la Copa d'Europa d'handbol perdent a la pista del Szeged hongarès, que entrena l'espanyol Juan Carlos Pastor, per 31-28. Els blaugrana van anar tot el partit a remolc i al descans perdien per set gols (18-11), una diferència que es va ampliar a vuit en els cinc minuts de la represa (21-13). La reacció dels jugadors entrenats per Xavi Pascual va arribar tard, ja que van aconseguir retallar distàncies fins a posar-se a dos gols a falta de dos minuts per acabar el partit (29-27), però al final els hongaresos es van acabar emportant la victòria (31-28).