Ansu Fati enamora el Camp Nou

El FC Barcelona va passar per sobre del València (5-2) en un partit rodó per als culers gràcies a l'exhibició del jove Ansu Fati, un noi de setze anys que es va encarregar de resoldre l'enfrontament en els deu primers minuts, on va fer un gol i en va donar un altre, secundat a la segona meitat per la gana de Luis Suárez, que en fa fer dos. Amb l'actuació del juvenil, es podria dir que l'equip entrenat per Ernesto Valverde no troba a faltar l'estrella Leo Messi. L'absència de l'argentí no va impedir la millor versió d'un Barça que ha trobat una nova estrella en edat juvenil. Una nova estella truca a la porta del primer equip blaugrana, tant és això, que Ernesto Valverde ha fet que Fati salti directament del juvenil al primer equip sense passar prèviament pel filial del Barça de Segona Divisió B.

Dos gols en els primers minuts de joc: primer precisament del guineà Ansu Fati i després l'holandès Frenkie de Jong van permetre al Barça avançar-se en el marcador a la primera meitat. El jove davanter del Barça va obrir el marcador a la primera acció de perill del partit després d'una centrada de l'holandès De Jong després de realitzar una gran acció individual. Els blaugrana van controlar el joc durant pràcticament la primera mitja hora, quan el València es va despertar i el francès Kevin Gameiro va marcar el 2-1 al minut vint-i-set, una diana que inicialment va estat anul·lat per fora de joc i que el VAR va rectificar a l'àrbitre per finalment concedir el gol.

A la segona meitat, el Barça va ser molt més contundent. Va dominar el joc i va arraconar un València sense gaires recursos. El 3-1 va arribar al minut cinquanta-un de partit, després que un xut d'Antoine Griezmann, que no va poder agafar l'exblaugrana Jasper Cillessen, acabés als peus de Gerard Piqué. El central català va estar molt atent i va aprofitar per marcar a porteria buida. Durant el transcurs de la segona meitat el tècnic culer, Ernesto Valverde, va aprofitar per fer canvis. El primer a sortir va ser el gran protagonista de l'enfrontament, el jove Ansu Fati. El seu lloc el va ocupar Luis Suárez. De fet, el davanter, només sortir al terreny de joc al minut seixanta va marcar el seu primer gol de la nit a la segona pilota que va tocar dins del terreny de joc.

L'uruguaià, que estava de baixa des del setze d'agost per una lesió muscular, va resoldre amb qualitat un xut que va disparar pràcticament amb el peu parat per fer, així, el 4-1 al minut seixanta-un de partit. El compte blaugrana el va tancar el mateix Suárez en el minut vuitanta-dos, després de resoldre una acció col·lectiva. En el temps afegit, el seu compatriota i company de selecció Maxi Gómez va aconseguir marcar un gol a l'afegit per establir el 5-2 definitiu en el marcador. En els dos partits jugats en el Camp Nou, els blaugrana han marcat deu gols i n'han rebut dos. Una estadística que fa que hagin signat els mateixos resultats que al partit contra el Reial Betis, el primer xoc com a locals. A més, els culers han vist com a fora del seu feu no han aconseguit encara la victòria. Van perdre a la primera jornada de Lliga en la seva visita a San Mamés (1-0) i van empatar a la tercera jornada contra l'Osasuna (2-2) a El Sadar.