Valverde recupera Suárez per rebre el nou València de Celades i Álvarez

La repetició de la final de Copa, conquistada pel València, l'absència de Leo Messi i la sorprenent destitució de Marcelino al capdavant del conjunt de Mestalla reuneixen els al·licients del duel entre dos equips instal·lats a la part mitjana de la classificació. Per al Barça, aquest inici de campionat està sent estrany. Sense Leo Messi, lesionat des del passat 5 d'agost i baixa des d'aleshores, els blaugranes no són fiables i han deixat escapar més punts (5) dels que han sumat (4) quan s'han disputat tres partits. Com a visitants, els de Valverde s'han mostrat erràtics (una derrota a Bilbao i un empat a Pamplona), però l'únic partit disputat a casa el van resoldre amb claredat (5-2 contra el Betis). Al València debutarà Albert Celades, exjugador blaugrana, d'entrenador, amb l'ex-Llagostera Òscar Álvarez de segon.

Avui, el Barça tornarà a tenir la baixa de Leo Messi, que podria reaparèixer en l'estrena de la Champions de dimarts que ve a Dortmund, però almenys Luis Suárez, que es va lesionar a San Mamés, està de tornada a l'equip després de gairebé un mes de baixa. A més, Valverde ha de decidir si compta amb Semedo o amb Sergi Roberto al lateral dret, l'únic dubte en aquesta línia en què els centrals Gerard Piqué i Clement Lenglet i el lateral esquerre Jordi Alba són fixos. Una altra qüestió a resoldre és la posició de Frenkie de Jong. L'holandès era molt més protagonista en la seva anterior demarcació a l'Ajax o en l'últim partit amb Holanda, on va abandonar la seva posició d'interior que ocupa al Barça per jugar com a migcampista, demarcació de Sergio Busquets a l'equip català. Tots dos estaran a l'onze i el tercer migcampista pot ser Ivan Rakitic o Arthur Melo. A la davantera, Luis Suárez pot entrar de titular, Griezmann és fixe, mentre Carles Pérez podria tenir una altra oportunitat.