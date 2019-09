El Sant Pere i el Girona tanquen l'acord que dona la viabilitat a l'equip femení

El Girona FC i el FC Sant Pere Pescador Femení han signat un conveni de col·laboració. L'acord assegura la viabilitat econòmica i esportiva del primer equip alt-empordanès, el principal referent del futbol femení gironí, a Primera Nacional, i inclou un dret d'absorció que el Girona FC hauria d'executar abans del 30 de juny de l'any que ve. L'entesa arriba després d'intenses negociacions aquests darrers dies, com havia avançat el Diari de Girona dijous. El Sant Pere ha tingut aquest estiu molt problemes per trobar jugadores i, d'altra banda, els costos de jugar a l'equivalent femení de la Segona B masculina són elevats. Fins i tot es van plantejar la retirada de Primera Nacional, fins que va entrar a escena el Girona i amb el seu suport s'ha salvat la situació.

El conveni de col·laboració s'avé al desig del Girona FC de donar suport al futbol femení de la demarcació i donarà solució a la manca de jugadores i de recursos econòmics del Sant Pere Pescador per poder competir a Primera Divisió Nacional femenina, manifestada recentment pels gestors del club empordanès. El Girona FC, que compta en l'actualitat amb 6 equips de futbol femení i un centenar de jugadores, es farà càrrec de la direcció esportiva del primer equip femení del Sant Pere Pescador i aportarà recursos econòmics i tècnics per poder completar la plantilla. De moment es dona per fet que l'equip empordanès podrà començar la Lliga demà al camp del Vic Riuprimer, tal com estava previst.

El Sant Pere Pescador haurà de ratificar el conveni en una assemblea. L'entesa amb el Girona és similar a la que han segellat el Tacón i el Reial Madrid a la Lliga Iberdrola. Aquesta temporada el Tacón manté el nom però rep el suport del conjunt blanc. I el curs que ve serà absorbit pel Madrid. El Girona també tindrà l'opció d'absorbir el Sant Pere.