Marcelino: «Guanyar la Copa va ser el detonant de la meva destitució»

L'entrenador Marcelino García Toral es va mostrar convençut que el «detonant» de la seva destitució dimecres passat com a tècnic del València va ser «guanyar» la Copa del Rei davant el Barça la passada temporada, ja que des del club hi havia l'ordre de «rebutjar» el torneig per centrar-se en altres competicions. «Estic absolutament segur, sens dubte, que el detonant d'aquesta situació va ser la Copa. Durant la temporada vam rebre missatges directes i a través d'altres persones que havíem de rebutjar la Copa», va assenyalar davant els mitjans de comunicació en una roda de premsa en un hotel de la capital del Túria.

A més, va revelar la seva «sorpresa» en veure que el propietari de l'entitat, Peter Lim, el va felicitar en la seva visita a Singapur per l'actuació de l'equip en la Lliga de Campions, però no per la consecució de la Copa, èxit pel qual tampoc van ser felicitats el mateix dia de la final a Sevilla. «L'afició volia lluitar per la Copa i intentar guanyar-la; els futbolistes volien lluitar per ella i tenien la convicció de guanyar-la. No tinc cap dubte que guanyar la Copa va ser el detonant d'aquesta situació. Qui m'ho havia de dir?», va declarar el preparador asturià, visiblement emocionat, que també va tenir paraules especials per al director general del València, Mateu Alemany, al qual va agrair la «confiança» que va dipositar en ell. «Des del consens hem aconseguit un projecte guanyador. La relació amb Mateu ha traspassat el terreny professional per ser una amistat personal», va finalitzar Marcelino García Toral.