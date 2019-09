Una lesió muscular deixa l'Spar Citylift Girona sense Martínez

Núria Martínez és baixa per a la final de la Lliga Catalana Femenina de demà al migdia (12.00, Esport3) a La Seu d'Urgell. La base de l'Spar Citylift Girona pateix una lesió muscular que ja li va impedir jugar dimecres a Palamós l'amistós contra el Montpeller, i la seva evolució marcarà el retorn a les pistes. Tot i que l'Uni no ha especificat els terminis, tot fa suposar que s'haurà d'estar unes setmanes a la infermeria i que la seva presència a la Supercopa i a l'inici de la Lliga, els dos compromisos més immediats per a l'equip d'Èric Surís a banda de la Lliga Catalana, és ara mateix difícil.

Martínez va notar molèsties i es va sotmetre a diferents proves que van confirmar que presenta una lesió muscular, i l'evolució de la seva recuperació marcarà el termini de tornada a les pistes, segons els serveis mèdics del club. D'aquesta manera, com ja va passar a Palamós, en els propers partits Laia Palau i Rosó Buch hauran de compartir la tasca de base, començant per demà a la pista del Cadí la Seu. La baixa de Núria Martínez s'afegeix a les de Brittney Sykes i Sonja Petrovic, que encara no s'han pogut integrar a la pretemporada de l'equip gironí per diferents motius.

Sykes sabrà el 19 d'aquest mes si els EUA la convoquen per jugar l'AmeriCup de Puerto Rico un cop dins la preselecció de jugadores que aspira a formar part de l'equip que vagi als Jocs l'estiu que ve. Petrovic es recupera d'una operació i arribarà el mes que ve.