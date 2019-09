Exigència per seguir fent miracles

Era impensable, com la majoria de coses que ha protagonitzat el Llagostera en els últims anys. Però l'inici somiat és una realitat, després de dues victòries i un empat que obliguen a tothom no només a treure's el barret sinó a tenir-lo més en compte del que es podia preveure. Avui, però, el rival no és qualsevol: parlem del Vila-real B, el líder del grup i l'únic capaç d'haver sumat els nou punts en joc. «Juguem contra el millor equip de la Lliga fins ara, així ho diu la classificació. El Vila-real B és un equip de màxim nivell que pot jugar de moltes maneres. Es pot associar molt bé per dins, té velocitat a les bandes -sobretot els laterals-, uns centrals contundents i uns davanters amb molt de nivell. Haurem d'estar molt atents a la seva mobilitat», explica Oriol Alsina en declaracions al web del club. El partidàs que s'intueix al Municipal de Llagostera és d'aquells que no pot deixar indiferent a ningú. «Els filials solen tenir més qualitat però, d'altra banda, podem superar-los en altres aspectes, i és el que hem de mirar de fer. Tenim més experiència, podem posar-hi més intensitat i ser més efectius».

En una setmana marcada per l'adeu d'Óscar Álvarez al València, el Llagostera espera sumar el primer triomf al costat de la seva afició. En l'estrena, contra l'Ejea, van empatar a 2. Però les dues victòries a camp contrari han fet bo el punt. Si avui sumen, i encara més si lliguen els tres punts, l'accelerada serà d'allò més important. Només és l'inici de la Lliga, però ja no els podran prendre el botí. Alsina, però, detecta coses a millorar. «Hem de ser més contundents i més fiables al darrere per deixar per fi la porteria a 0, millorar en l'estratègia ofensiva, i, sobretot, millorar en la defensiva, ja que ja hem encaixat un gol de córner i un altre de falta lateral», admet, exigent per naturalesa. Així es millora, diuen. I és ben veritat. I com més es millora, més probabilitats de seguir fent miracles.