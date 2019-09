La castellonina Yasmina Alcaraz arbitrarà a la Lliga Endesa d'aquesta temporada

Després de la conclusió de les activitats arbitrals dutes a terme a Villagarcía d'Arosa (del 5 al 8 de setembre) ia Oviedo, (de l'11 al 13 de setembre), un total de sis col·legiats del Grup 1 de la Federació Espanyola de Bàsquet han estat designats per incorporar-se a la Lliga Endesa durant la temporada que 2019/20, entre els quals hi ha l'empordanesa Yasmina Alcaraz, de Castelló d'Empúries.



Segons ha comunicat la FEB, aquest divendres, la propera edició de la Lliga Endesa comptarà amb sis nous àrbitres durant la seva pròxima edició després dels ascensos de categoria oficialitzats en el dia d'avui i amb els quals la màxima competión nacional ha premiat el treball de sis dels col·legiats del Grup 1 de la Federació espanyola de Bàsquet.

Un grup d'àrbitres habituals de les competicions FEB durant les últimes temporades on s'han dirigit diferents finals al llarg de la seva trajectòria tant a la Lliga LEB Or com a la Lliga Endesa. Yasmina Alcaraz va dirigir l'última final de la Copa de la Reina i va formar part del primer trio històric de dones de la Lliga LEB Or.