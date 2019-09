Leo Messi: «No vull anar-me'n del Barça, però vull un projecte guanyador»

El jugador del FC Barcelona Leo Messi, en una entrevista en exclusiva al diari SPORT, mitjà que pertany al grup Prensa Ibérica, parla del seu futur i de tota l'actualitat del club blaugrana. L'astre argentí, que segueix recuperant-se de la seva lesió al soli de la cama dreta, dóna també la seva opinió sobre el fitxatge frustrat de Neymar, l'arribada de Griezmann i confessa que la seva dona Antonella "ho és tot per mi".

Com està de la seva lesió?

Leo Messi: Em sento millor. La veritat és que va ser molt dolent perquè en el primer entrenament em va passar això. Era una cosa senzilla. Vaig estar-hi quinze dies i quan vaig pensar que estava bé, en un dels entrenaments abans del Betis em vaig ressentir una miqueta i es va obrir una miqueta més. Això va fer que hagi d'estar més temps parat i hagi d'estar encara ara aturat. Em van dir que això del soli és complicat, que semblava que estava bé i era traïdor. Mai havia passat per això i ara ja sé el que és. Per això estic tranquil i jugaré quan realment senti que estic segur i no torni a passar, perquè una recaiguda seria per molt més temps.

Quan està previst el seu retorn?

L.M: Encara estic entrenant sol. No tinc data definida. Em vaig fent proves. Quan estigui al cent per cent curat. Contra el València segur que no hi seré i veurem si torno contra el Borussia o contra el Granada. No tinc data definida.

El president Bartomeu diu que, segons el seu contracte, pot marxar gratis al final d'aquesta temporada. Els culers s'han de preocupar?

L.M: En realitat no puc confirmar res perquè en els contractes hi ha una clàusula de confidencialitat que no es pot dir res. Si parlés estaria incomplint aquesta clàusula. Puc dir que vull estar al Barcelona tot el que pugui, fer tota la meva carrera aquí perquè és casa meva. Tampoc vull tenir un contracte llarg i quedar-me aquí perquè tinc un contracte sinó perquè vull estar bé físicament, jugar i ser important, i veure que hi ha un projecte guanyador. Vull seguir guanyant coses al club, vull seguir aconseguint coses importants. I per mi no significa res la clàusula o els diners. Em moc per altres coses. El més important és tenir un projecte guanyador.

Ho anirà veient any a any?

L.M: El contracte es va fer fa molt. La meva idea és seguir aquí el temps que em vegi capacitat per rendir i que el físic m'ho permeti. Després, com està el meu contracte, no és una cosa que em preocupi ni ho manegui jo perquè ho porta el meu pare amb el president o amb el qui hagi de parlar. Jo només transmeto els meus pensaments.