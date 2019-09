El Sant Pere negocia amb el Girona per donar viabilitat a l'equip femení

La viabilitat del Sant Pere Pescador a la Primera Nacional del futbol femení (l'equivalent a Segona B masculina) és a l'aire. L'equip empordanès és des de la temporada passada el màxim representant del futbol de dones a la demarcació, però els problemes per trobar jugadores, i els elevats costos econòmics de la categoria (amb viatges a les Balears i a Osca), ha fet replantejar-ne la continuïtat als seus responsables, fins al punt que estaven disposats a estudiar la retirada del primer equip. A última hora, però, va sortir la possibilitat de negociar un acord amb el Girona FC i, a través del suport dels de Montilivi per la via d'un conveni, aportant-los futbolistes, salvar aquesta temporada amb la idea que en la següent l'equip quedés absorbit pels blanc-i-vermells. Els contactes entre els dos clubs no estan tancats (la darrera reunió va ser dimarts) però la lliga arrenca diumenge al camp del Vic Riuprimer (16.00) i ara per ara és una incògnita saber en quines condicions s'hi presentarà el Sant Pere.

L'Olot i el Figueres són dos altres clubs gironins sondejats pels empordanesos en el seu intent de poder donar viabilitat al seu primer equip femení. Però el principal interés del Sant Pere és tancar l'entesa amb el Girona, que caldria ratificar en assemblea, encara que això volgués dir que la temporada vinent l'equip de Primera Nacional quedés absorbit des de Montilivi. D'entrada el Girona no s'havia plantejat mai la possibilitat d'una operació d'aquestes característiques, similar a la del Tacón i el Reial Madrid a la Lliga Iberdrola, però de seguida que el Sant Pere hi va contactar, van mostrar-se molt receptius. El primer equip femení del Girona debutarà aquesta temporada a Primera Catalana, dues categories per sota d'on milita el Sant Pere. Si es tanca l'entesa, tindrà la possibilitat de millorar categoria en només un any i acostar-se, com és l'objectiu, a l'elit.

Després de la reestructuració que ha patit el futbol femení espanyol aquest estiu, les categories principals són la Lliga Iberdrola, una nova segona divisió batejada com a Reto Iberdrola, i la Primera Nacional. Per sota hi ha la Preferent (on l'únic representant gironí és el Porqueres) i tot seguit ja apareix la Primera Catalana (amb el Pontenc, el Cabanes, l'Olot i el Santa Eugènia, a més del Girona). Aquesta lliga comença el cap de setmana del 21-22 de setembre. El Girona va començar la pretemporada a finals d'agost amb un nou entrenador, Eduardo Sanmartín, i un bloc on continuarien jugadores com Mar Vergés, Júlia Vilardell, Mònica Ayats, Mimi Parella, Ainoa Massó, Àstrid Casanova, Carla València, Eliana Valero i Valeria Muñoz. Joan Pont, per la seva banda, repetiria a la banqueta del Sant Pere una temporada més.