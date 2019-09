El primer punt ja és al sarró

El Figueres ha necessitat tres jornades per sumar el seu primer punt, l'únic que fins ara acumulen els tres representants de la província a la Tercera Divisió. El d'ahir va ser lluitat, suat, competit i sofert. Contra tot un Sant Andreu, un equip fet per estar a dalt a la classificació, hi va haver moments per a tot. La Unió es va posar per davant, però va veure com el rival li remuntava. Va ser capaç d'empatar i al final va aguantar el resultat com va poder.

Després d'obrir el campionat perdent de manera consecutiva amb el Sants i l'Hospitalet, a la tercera ha anat la vençuda. Vilatenim va celebrar el gol de Marc però ben aviat va emmudir amb les respostes de Brugué i Ton Alcover. 1-2 al descans i tocava posar-s'hi al segon acte. Genís Balaguer, amb una gran conducció i millor rematada, va establir l'empat definitiu abans de defensar el resultat amb ungles i dents als darrers minuts.