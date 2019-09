Una inspectora d'Hisenda roba a 102 esportistes a Espanya

Una alta funcionària de l'Agència Tributària, Leonor Sánchez-Caballero, va aprofitar la seva posició per robar fins a 6,2 milions d'euros a nombrosos esportistes a Espanya, entre ells exjugadors del València CF com Cissokho (415.000 euros) o Stankevicius (més d'un milió ).

Segons publica 'El Mundo', la funcionària es va arribar a apropiar d'aquesta quantitat per mitjà de les devolucions que els corresponien als esportistes sobre l'IRPF en el que suposa el major escàndol conegut d'Hisenda. La Fiscalia demana 11 anys de presó per a la implicada per estafa, falsedat documental i ús d'informació privilegiada per robar a 102 esportistes a Espanya, sent majoritàriament futbolistes estrangers, tot i que també jugadors de bàsquet. Entre els noms que han anat sortint a la llum es troben, a més dels exvalencianistas esmentats, altres com Salvi (376.000 euros), Sahin (1.212.000) o Altintop (552.000).

La inspectora d'Hisenda no treballava sola i almenys s'ha assenyalat a dos lletrats per crear societats a les que desviar els diners, suplantant directament la identitat de les persones implicades i signant en nom dels mateixos.