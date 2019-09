El Banyoles cau golejat a Vilassar de Mar

Adam Fontes, entrenador del Banyoles, havia assegurat durant aquesta mateixa setmana que estava tranquil i que, si el seu Banyoles mantenia el ritme i la intensitat que havia ofert en els dos primers partits de Lliga, els punts acabarien arribant. No va ser ahir, al Xevi Remon de Vilassar de Mar, on els del Pla de l'Estany es van veure superats pel conjunt local encaixant la tercera derrota de la temporada en només tres jornades. Abans de la mitja hora la cosa s'havia complicat, i molt, pels de Fontes. Es veien les cares amb un rival que coneixien molt bé en coincidir la temporada passada a Primera Catalana en un camp on l'estratègia pot ser determinant. En una jugada d'aquestes, Mendoza va obrir la llauna amb un gran gol. Preciosa i precisa també va ser la rematada de Pluvins, que va fer el 2-0 en el minut 21. No se'n sortia el Banyoles, que tampoc arribava amb massa encert a la porteria rival i que va veure com el Vilassar sentenciava només tornar dels vestidors. Carlos Cano va fer el tercer al primer minut de la represa, fent pràcticament impossible la reacció. Només al tram final Adrià Casanova va poder maquillar el resultat, però ni la sort ni tampoc la punteria el van acompanyar.