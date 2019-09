Tercera edició del Torneig U13 de Vilafant: millor organització i ferma consolidació

La tercera edició del Torneig U13 de Vilafant va servir perquè el certamen es consolidés encara més, si és que ja no ho estava. «En l'àmbit organitzatiu, ha estat el millor any, i podríem dir que no hem fallat en res», explica Pepe Socorro, organitzador del torneig juntament amb el Club Esportiu Vilafant.

Una mostra de l'èxit és que la majoria dels equips ja han confirmat, a un any vista, la seva presència a la quarta edició, que seguirà el mateix format tot i que presentarà alguna novetat. «Ara no és el moment de comentar totes les novetats, segurament, però sí que voldríem ampliar la presència internacional, fet que veiem viable», assegura.

El que potser té més marge de millora és la zona exterior, que enguany es va condicionar perquè s'hi fessin activitats alternatives, com jocs de taula, zona de relax, etc. «No va anar gens malament, tot i que sempre es pot millorar», comenta.

«Hem de ser competitius»

Pepe Socorro esmenta que malgrat que el torneig sigui U13, per nens que hagin fet els 12 anys, «hem de buscar sempre la competitivitat i l'alt nivell de bàsquet, i és per això que alguns dels equips, sobretot els de casa –que sempre fa il·lusió que hi siguin però que potser no tenen tant de nivell– compten amb jugadors d'un any més gran», diu. D'aquesta manera, els de casa «competeixen més, i els de fora, també».

Una bona iniciativa social

El torneig va col·laborar amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per recaptar fons per investigar sobre la relació entre el colesterol i el càncer de tiroides. «Tothom va ser molt receptiu de seguida i vam recaptar més del que ens pensàvem», diu Socorro, que afegeix que «a partir d'ara mirarem que el torneig sempre tingui un costat solidari; des de l'any passat que en teníem ganes i aquest any ho hem pogut fer».