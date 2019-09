La rosinca Laia Moya guanya l'Europeu de bàsquet 3x3 U18 amb la selecció espanyola

Laia Moya, jugadora del GEiEG Uni Girona formada al Club Bàsquet Roses, s'ha proclamat guanyadora del Campionat Europeu 3x3 U18 amb la selecció espanyola, disputat a Tbilissi (Geòrgia). Les jugadores entrenades per la coneguda figuerenca i exjugadora professional Anna Junyer van fer un ple de victòries en tota la competició, liderades per Marta García, millor jugadora del torneig i autora dels 14 dels 17 punts de la final contra Alemanya, que van guanyar per la mínima (16-17).

Per arribar a la final, les espanyoles es van desfer de Turquia (17-18), Ucraïna (9-16), Israel (17-9) i França (10-11). En el cas de Moya, va anotar 0, 3, 2, 5 i 1 (final) punts respectivament (en 3x3 els punts en compten d'un i de dos punts i no de dos i de tres com en el bàsquet de 5x5).

La rosinca està en ratxa, ja que va col·laborar en l'ascens del segon equip de l'Uni de Copa Catalunya a Lliga Femenina 2, i va ser sotscampiona d'Espanya amb el seu júnior, aquest passat juny.