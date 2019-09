El Reus és exclòs i la Lliga de Tercera es queda definitivament amb 19 equips

La Lliga de Tercera d'aquesta temporada, on competeixen el Figueres, Peralada i Banyoles, es queda amb només 19 equips per l'exclosió definitiva del Reus. Així, com que la competició ja ha començat, no es podrà repescar cap altre conjunt per ocupar la plaça dels del Baix Camp, que perdran els partits disputats fins ara per 3-0. De moment, els seus dos primers rivals, Castelldefels i Vilafranca, ja sumen aquest triomf a la classificació. Un cop esgotat el termini que tenia per pagar el deute acumulat a la RFEF i en no comparèixer en els primers partits de Lliga, el jutge únic de competició de Tercera va resoldre ahir excloure el Reus.