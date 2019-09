La reacció del Peralada passa per sumar al camp de l'Horta de Nacho Castro

Dues derrotes en dos partits. Aquest és el balanç del Peralada per començar la Lliga. Les males sensacions a Sants (4-2) no es van repetir aquest últim cap de setmana amb el Santfeliuenc (0-1). Es van tornar a escapar els punts, però la millora va ser evident i això és el que vol donar-li continuïtat avui el seu entrenador, Albert Carbó. El seu equip juga al camp de l'Horta al migdia (12.00). El rival l'entrena Nacho Castro, un tècnic amb un passat exitós al Peralada. «Esperem mantenir la bona imatge de l'altre dia. Anem a Horta amb confiança. No serà fàcil perquè ells tenen molt clar a què juguen i el seu camp és complicat», valora Carbó. El defensa Sergi Bas serà baixa.