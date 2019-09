Mireia Belmonte lidera el cartell de luxe de la Travessia de l'Estany

La Travessia a l'Estany de Banyoles arriba a la 76a edició el proper diumenge. Les inscripcions van a molt bon ritme i s'espera que el rècord de l'any passat ajudi a mantenir el nombre de participants per sobre dels 2.000. Nedadors de la talla de Mireia Belmonte, África Zamorano, Jessica Vall, Lidón Muñoz o Pol Gil ja han confirmat la seva participació.

La prova es va presentar ahir amb el convenciment que una vegada més milers de persones es llançaran a l'aigua de l'Estany per nedar els 2.115 metres de distància que hi ha de punta a punta. En l'acte hi van ser presents Antoni Bramon, vocal de Cultura del Club Natació Banyoles; Jordi Congost, regidor d'Esports de l'Ajuntament, i Marc Vicens, autor del cartell de la present edició. Segons va apuntar Bramon, «s'espera que el rècord de l'any passat (2.707 nedadors) ajudi a mantenir el nombre de participants força per sobre dels 2.000». Bramon també va incidir en el fet que no ha de ser una edició menys important que la del 75è aniversari, mentre que Jordi Congost va destacar que la Travessia ja és una prova clàssica, «no només a escala local, sinó també nacional», que serveix a molts esportistes per obrir la temporada.

En aquest sentit, ara com ara han confirmat la seva participació nedadors de la talla de Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), guanyadora el 2011 i 2014 i que sosté el rècord actual amb 24 minuts i 52 segons; Jèssica Vall, África Zamorano i Lidón Muñoz (CN Sant Andreu); Jimena Pérez (CN Gredos San Diego), guanyadora el 2018; Pol Gil (UCAM Fuensanta), guanyador de dues Travessies (2015 i 2017) i dues voltes nedant a l'Estany; Alberto Martínez (CN Marina Cartagena - Ancora), 4t el 2018 i 3r el 2017; Albert Escrits i Joan Lluís Pons (CN Sant Andreu).

Pel que fa al cartell, Bramon va explicar que des de fa uns anys «busquem artistes relacionats amb el territori» i, en aquest cas, Marc Vicens (Cornellà del Terri) n'és un bon exemple. El mateix Vicens va admetre que la seva experiència d'haver nedat alguna Travessia l'havia inspirat i va assegurar que li va fer «moltíssima il·lusió» que li proposessin dissenyar el cartell.

La Travessia consta de diverses categories per edats i gènere i amb diferents distàncies i trofeus: la Travessia de menors (10.30 h) té un recorregut de 1.000 metres amb sortida a la banda sud de l'Estany i arribada a les instal·lacions del CN Banyoles. És conjunta per a nens i nenes i està reservada als nedadors i nedadores que compleixin els 11 i 12 anys aquest 2019. S'entregarà trofeu als 5 primers classificats masculins i femenins i al campió i la campiona provincial. També, als tres primers classificats locals.

La Travessia de petits (11.00 h) proposa un recorregut de 400 metres, amb sortida a l'altre costat de l'Estany, just davant per davant de les instal·lacions del Club i també serà conjunta masculina i femenina. Reservada als nedadors i nedadores que compleixin els 10 anys aquest 2019. I per últim, la Travessia general femenina (11.30 h) i masculina (12.30 h) recorre 2.115 metres amb sortida de la banda sud de l'Estany i arribada a la banda nord, al paratge de Lió. El lliurament de trofeus es portarà a terme el mateix dia de la Travessia, a partir de les 13.30 h, en el recinte del CN Banyoles, excepte les medalles commemoratives, que es donaran a cada participant al moment de l'arribada.