El Girona vol «seguir creixent» a Lleida

El Bàsquet Girona té aquesta nit a Lleida (21.00) l'oportunitat de classificar-se per a la fase final de la Lliga Catalana LEB, que es disputarà el cap de setmana vinent, precisament, a Barris Nord. Per aconseguir-ho necessita guanyar, però també li valdria perdre per, com a màxim, 11 punts de diferència. L'equip d'Àlex Formento arriba al duel després de guanyar l'Hospitalet (79-73), amb +6 d' average. I els del Baix Llobregat, que a la primera jornada havien guanyat el Lleida (80-79), ara tenen una diferència de -5. Si el Girona perd d'11, el seu average també es veuria reduït a -5 però es classificaria perquè prevaldria el seu triomf en el duel directe a Fontajau.

«Estem amb la confiança d'haver fet una bona feina. Contra l'Hospitalet vam donar una bona imatge, però l'equip també té ara una càrrega i el cansament propi d'aquest moment de la pretemporada. Serà un repte dificil», apuntava ahir el tècnic Àlex Formento. El Lleida és l'únic equip de LEB Or que juga aquesta Lliga Catalana i, per tant, el gran favorit al títol, tot i la derrota encaixada a l'Hospitalet. «Ells tenen molts jugadors que continuen de l'any passat, quan van fer una actuació destacada. Per a nosaltres és una oportunitat per seguir creixent. Un partit bonic i il·lusionant», va afegir.