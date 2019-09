El Figueres rep el Sant Andreu amb la intenció d'estrenar el caseller de punts

No han començat massa bé els equips de la província a Tercera i el Figueres no és una excepció. Els de Xavi Agustí encara no han sumat, després de perdre amb el Manresa (0-2) i l'Hospitalet (4-2) de manera consecutiva. Per tant, tot i que encara és molt aviat, el duel d'aquesta tarda (18.00) amb el Sant Andreu a Vilatenim es presenta com una nova oportunitat per estrenar el caseller. La Unió és l'equip que més gols ha encaixat en aquest inici de temporada (6) i rep un candidat a lluitar per pujar de categoria. Xavi Agustí té la baixa del porter Aitor Embela, que està disputant amb Guinea Equatorial partits de classificació per al Mundial del 2022.