La «dificultat afegida» de l'Uni de no saber quan disposarà de Brittney Sykes

L'Spar Citylift Girona continua amb la seva posada a punt i demà afronta el segon partit de pretemporada, contra el Montpeller a Palamós. El tècnic Èric Surís treballa amb totes les jugadores disponibles però encara li falta comptar amb un dels grans fitxatges d'aquest estiu: Brittney Sykes. La nord-americana ha acabat ja la temporada amb l'Atlanta Dream, però encara no pot viatjar fins a Girona perquè està esperant si està o no convocada amb la selecció dels Estats Units. «És una dificultat afegida no saber quan podrem comptar amb ella. Saber si la tallaran o no és una incògnita que només saben els tècnics de la seva federació», lamenta Surís.