El Bàsquet Girona s'exhibeix i passa a semifinals de la Lliga Catalana LEB

El Bàsquet Girona es va classificar per a les semifinals de la Lliga Catalana LEB després d'exhibir-se a Lleida (73-87), contra un rival de categoria superior (Or) amb un altre recital de poder anotador. L'equip d'Àlex Formento acaba primer del seu grup a la fase prèvia i buscarà un lloc a la final de diumenge el proper dissabte al Barris Nord de Lleida, el mateix escenari del partit d'ahir. El seu rival sortirà del guanyador del duel entre el Barça B i el Pardinyes, que es jugarà demà. L'Hospitalet s'enfrontarà al Prat, que ha acabat campió de l'altre grup amb dos triomfs (70-59 ahir a la nit contra el filial blaugrana).

El partit d'ahir va tenir ben poca història. El Lleida, que necessitava guanyar per no quedar eliminat, va sortir enrauxat amb un parcial de 8-0, però de seguida el Bàsquet Girona va començar a trobar l'encert exterior. Dos triples de Sàbat van ser clau per capgirar el signe del partit, i es va arribar al final del primer quart ja per davant al marcador (18-25). Els de Fontajau van seguir molt còmodes al segon parcial i van disparar el seu avantatge fins als +21 punts al descans (30-51) davant la sorpresa del Barris Nord. El Girona duia 9/18 triples i en va acabar anotant 15 al final del partit, per només 5 del conjunt local.

El partit estava sentenciat i a la segona part el Lleida no va poder fer res per capgirar-lo. Només una tímida reacció va posar un 60-75 al marcador que Formento va aturar amb un temps mort. Al final, victòria gironina per 73-87 i classificats per a les semifinals de la Lliga Catalana LEB tombant el gran favorit, l'únic representant d'Or. Sàbat, amb 22 punts, va ser el màxim anotador del Girona.