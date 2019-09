Barça i Andorra disputaran demà la final de la Lliga Catalana de bàsquet en superar a les semifinals el Joventut i el Baxi Manresa, respectivament, en dos partits molt igualats. Així, els homes de Pesic van patir per derrotar el Joventut (87-85) i el partit es va decidir per una cistella de Kyle Kuric a només tres segons per al final. Paral·lelament, l'encert en els triples va permetre a l'Andorra superar un combatiu Baxi Manresa (67-64).