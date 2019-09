Soler, Méndez i Moya (GEiEG Uni), campiones d'Europa sub-18 de 3x3

La selecció de bàsquet 3x3 femenina, amb la banyolina Júlia Soler, la rosinca Laia Moya -totes dues han debutat ja amb l'Spar Citylift Girona- i la nova incorporació del GEiEG Uni Laura Méndez, juntament amb Marta Garcia, es van proclamar ahir campiones d'Europa després de derrotar Alemanya en la final del campionat d'Europa 3x3 per un ajustat 17-16. D'aquesta manera, Espanya conquereix el primer campionat d'aquesta modalitat de la seva història, un torneig que va començar el 2015.

El torneig s'ha disputat al llarg del cap de setmana a la capital de Geòrgia, Tbilissi. Dissabte es va jugar la fase de grups i Espanya va passar com a primera després de derrotar Turquia (18-17) i Ucraïna (16-9). Ahir va ser el torn per a la fase final, i el conjunt entrenat per Anaa Junyer es va desfer d'Isreael en els quarts de final (17-9). Més complicada va ser la semifinal davant França, ja que Soler, Moya, Méndez i García van haver de suar de valent per superar a les franceses (11-10). En la final, la selecció espanyola es va enfrontar a Alemanya, cinquè conjunt del rànquing i que havia superat Rússia -primera- en semifinals. Les espanyoles van fer una bona defensa en l'últim atac de les alemanyes i van aconseguir emportar-se el títol (17-16).