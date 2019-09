Les semifinals de la Lliga Catalana ACB es disputen a Badalona

Avui comença l'edició número 40 de la Lliga Catalana de bàsquet. Una competició, que serà la primera de forma oficial, que reuneix al FC Barcelona, Joventut, Manresa i Andorra. L'edició d'enguany se celebrarà en un escenari inigualable: el Pavelló Olímpic de Badalona on es podrà gaudir avui a les 7 de la tarda de la primera semifinal enrte el Morabanc Andorra i el Baxi Manresa; i de la segona a dos quart de 10 del vespre etre el Joventut de Badalona i el FC Barcelona. Els guanyadors de cadascun dels encreuaments del dia d'avui es veuran les cares el dimecres a les dotze. Tots els partits es podran veure per Esport3. Diumenge que ve hi haurà la final de la Lliga Catalana femenina, Cadí-Uni Girona.